Zara и Bershka могут вернуться в Украину: названы сроки

Международная испанская компания Inditex Group может вернуться на украинский рынок уже в ноябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

"Украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться", - заявил глава украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин.

По его словам, если Inditex примет решение об открытии, то подготовка может начаться с июля и займет месяц. В таком случае торговые точки смогут открыться с августа по ноябрь этого года.

"Положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов как минимум для центра и запада Украины летом", - сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

Как оказалось, испанский ритейлер мог возобновить деятельность в Украине уже весной. Однако этого не произошло.

"Внутри компании есть люди, которые считают, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо", - добавляет источник Forbes.

Напомним, Испанский ритейл-гигант, которому принадлежат популярные бренды Zara, Bershka, Stradivarius, P&B, Massimo Dutti, остановил свою работу в Украине с началом полномасштабной войны.

Гаврюшин отметил, что еще один международный ритейлер, который также планировал возобновить работу в Украине после Нового года, - шведский H&M. Однако затем шведский ритейлер принял решение открыть свои украинские магазины только после окончания войны.

"Мы следим за развитием событий в Украине, но наивысшим приоритетом для нас является безопасность наших коллег и клиентов", - сказала старший советник по вопросам коммуникаций H&M Group Анника Свенссон.

Мы сообщали, что владелец Zara и Bershka договорился о продаже бизнеса в России.

Хотя ранее в российских СМИ появлялась информация, что Bershka, Zara и Pull&Bear якобы вернутся в Россию в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.