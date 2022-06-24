Жизнь в войне. Как изменилась ситуация в Украине за четыре месяца

Ровно 4 месяца назад в Украине началась война. Вторжение войск РФ 24 февраля кардинально изменило жизнь миллионов граждан. Даже в регионах, где уже нет боевых действий, украинцы продолжают жить в условиях военного положения с ограничениями. В новых реалиях стали недоступны многие магазины и услуги, возник дефицит бензина, с прилавков исчезла соль, вырос курс валют.

Обо всех изменениях, которые произошли в нашей стране за четыре месяца войны - в материале РБК-Украина .

Очереди на АЗС и бензин по талонам

Массовые ракетные атаки РФ по нефтебазам во всей стране привели к дефициту автомобильного топлива. В мае на автозаправках возникли километровые очереди, но купить даже 10 литров бензина было практически невозможно.

Топливо продавали по корпоративным картам и талонам с лимитами объема. Цена за литр бензина также выросла. Из-за ажиотажа на некоторых АЗС стоимость достигала 80 гривен.

Фото: очередь за бензином в Киеве (Getty Images)

В июне ситуация начала улучшаться, поставщики налаживают логистику. Очереди на заправках остаются, но бензин можно купить до 52 гривен за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

Из-за топливного кризиса украинцы стали чаще выбирать альтернативные виды транспорта. С апреля более чем в 3 раза вырос спрос на электросамокаты, гироскутеры, электромобили.

Курс доллара вырос

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на довоенном уровне (29,25 грн) и поначалу запретил продажу валюты населению. Купить и продать валюту можно было только в обменных пунктах и на "черном" рынке в среднем по курсу 37-38 грн/доллар.

21 мая ограничения НБУ были отменены, после чего курс в обменниках снизился с 38 до 35,5 грн. На данный момент средний банковский курс доллара составляет 35,45 грн.

Как заявляют в НБУ, основной причиной падения курса гривны во время войны стало финансирование дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны Нацбанком.

Дефицит соли

Соль исчезла с прилавков после того, как главный производитель продукта в стране "Артемсоль" прекратил деятельность из-за боевых действий. Паника среди покупателей привела к тому, что в некоторых магазинах цена на соль взлетела до 90 грн.

За счет импорта из европейских стран дефицит соли должен исчезнуть. Как заявляют в "Ассоциации поставщиков торговых сетей", цена на нее вырастет, но это существенно не скажется на кошельках украинцев. Розничная стоимость соли будет на уровне 25-30 грн за килограмм.

Фото: дефицит соли возник из-за остановки производcтва на "Артемсоль" (Getty Images)

Закрылся McDonalds

Заведения фастфуда перестали работать во всех городах Украины 24 февраля. В администрации сети сообщили, что на этот шаг были вынуждены пойти ради безопасности персонала, и снова откроют свои двери после окончания военных действий.

Однако спустя 4 месяца войны появилась информация, что McDonalds может вернуться в Украину уже этим летом. Сотрудникам рассылают анкеты с вопросом о готовности выйти на работу в августе.

Какие магазины приостановили работу

Из-за войны в Украине временно закрыты популярные магазины одежды международных модных брендов Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, H&M. Также закрыт магазин мебели и декора IKEA.

Некоторое время не работали брендовые магазины компании Argo (Benetton, Mango, Desigual, Parfois, Sisley, Lee Coper, Vero Moda), однако уже вернулись к украинским покупателям.

Что украинцы покупают во время войны

В первые месяцы войны покупатели отдавали предпочтение товарам первой необходимости (продуктам питания, медикаментам). Но по данным НБУ, сейчас растет спрос на промышленные товары, одежду и услуги.

В ПриватБанке также сообщают о восстановлении потребительского рынка. Чаще всего украинцы покупают продукты питания (более 50% общего объема оплат покупок карточками).

При этом в мае значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах - на 54%, магазинах техники и электроники - на 41% и сетях АЗС - на 27% .

Однако продавцы электроники отмечают, что несмотря на тенденцию к восстановлению рынка спрос упал на 40%, по сравнению с довоенным. Меньше всего покупают крупногабаритные товары (телевизоры, бытовую технику).

Украинцы за границей

С 24 февраля в поисках безопасности за границу выехало свыше 8 млн украинцев. Основная часть из них отправились в страны ЕС.

По данным ООН, наибольшее количество беженцев прибыло в Польшу - 4,14 млн. 814 тысяч граждан Украины выехали в Венгрию, 691 тысяча - в Румынию, 525 тысяч - в Словакию. В Молдову поехало 507,5 тысяч человек.

Фото: Беженцы в Польше (Getty Images)

Однака на данный момент на пограничных пунктах количество тех, кто возвращается домой, превышает число выезжающих. С 28 февраля в Украину вернулось 2,84 млн человек. Так, из Польши вернулась практически половина переселенцев - 2,073 млн.

Программы выплат переселенцам

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут рассчитывать на денежную помощь от государства и от международных организаций.

Сейчас работает программа ежемесячных выплат для ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий по 2-3 тысячи гривен, которую можно оформить через приложение "Дия" или офлайн в УСЗН.

На платформе єДопомога есть возможность подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций (ЮНИСЕФ, Красный крест, ООН). Заявки могут подать люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также ВПЛ.