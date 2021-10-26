Запустят ли "Северный поток-2": в Украине рассказали, что должна сделать Россия

"Система готова к эксплуатации, но по европейскому законодательству нужно пройти сертификацию оператора ГТС - швейцарской компании Nord Stream AG", - пояснил он.

Россия, по словам Макогона, хочет пройти сертификацию по модели ITO, то есть компания-оператор может остаться в собственности российского "Газпрома", но такой вариант не устраивает Украину и Еврокомиссию.

"С нашей точки зрения Еврокомиссии - это невозможно, потому что европейское законодательство требует, чтобы компания, отвечающая за транспортировку газа, не зависела от компании, которая добывает или продает этот газ. В Украине мы это сделали. Мы сделали так называемый анбандлинг", - отметил глава оператора, добавив, что такой же анбандлинг должен пройти Nord Stream AG.

Такое разделение "Газпрома" и оператора, как пояснил Макогон, должно гарантировать независимость в принятии решений и свободный доступ третьих сторон к использованию "Северного потока-2". То есть не только "Газпром" должен иметь право транспортировать газ.

"Также должен быть введен прозрачный тариф на использование этих мощностей. Ну, и самое главное, эта компания не должна быть подчинена "Газпрому". Это должна быть независимая компания", - добавил он.