ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года, - Госдеп США

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 25 октября 2021 19:24
"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года, - Госдеп США Фото: старший советник Госдепа США по вопросам экономической безопасности Амос Хохштейн (flickr.com americansecurityproject)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года. И если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу по существующим маршрутам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего советника Госдепа США Амоса Хохштейна.

По его словам, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2" может затянуться до марта следующего года. Поэтому, отметил Хохштейн, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие маршруты.

"Вы не можете иметь и то и другое", - цитирует Хохштейна Reuters.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве политического оружия.

"Если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны", - добавил представитель Госдепа.

При этом Хохштейн отметил, что США не изменили негативного отношения к "Северному потоку 2", но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий его ввода в эксплуатацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Северный поток-2
NEWS
Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов
Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов
DAILY
Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику