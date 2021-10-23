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Риск существует: в Минэнерго не исключают запуск "Северного потока-2" до сертификации

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Киев, Суббота 23 октября 2021 19:45
Риск существует: в Минэнерго не исключают запуск "Северного потока-2" до сертификации Фото: советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европа может одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации. Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска "Северного потока-2" без сертификации.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм - ред.), который сейчас мы видим, использован (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль допустила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры", которые невозможно представить.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ Bundesnetzagentur заявило, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться на несколько месяцев.

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Минэнерго Елена Зеркаль Северный поток-2
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