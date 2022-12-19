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Запустив голосування. Маск запитав, чи має піти з посади керівника Twitter

Фото: Власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Власник Twitter Ілон Маск вирішив порадитися з користувачами, чи повинен залишити пост глави компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мільярдера у соцмережі.

Винахідник запустив голосування, щоб отримати відповідь.

"Чи повинен я піти з посади голови Twitter?" - запитав у користувачі соціальної мережі Маск.

Водночас він пообіцяв прислухати до поради та виконати результати опитування.

Цікаво, що більшість людей проголосували за відставку чинного глави компанії.

У наступному пості Маск підкреслив: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо вони можуть збутися".

Нагадаємо, після придбання Twitter мільярдер Ілон Маск запровадив низку суперечливих новацій.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц думає видалити свій акаунт через політику нового власника соцмережі.

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TwitterИлон Маск