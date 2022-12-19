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Запустил голосование. Маск спросил, должен ли уйти с должности руководителя Twitter

Фото: Владелец Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Владелец Twitter Илон Маск решил посоветоваться с пользователями, должен ли покинуть пост главы компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миллиардера в соцсети.

Изобретатель запустил голосование, чтобы получить ответ.

"Должен ли я уйти с поста головы Twitter?" - спросил у пользователя социальной сети Маск.

В то же время, он пообещал прислушаться к совету и выполнить результаты опроса.

Интересно, что большинство людей проголосовало за отставку действующего главы компании.

В следующем посте Маск подчеркнул: "Как говорят, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбыться".

Напомним, после приобретения Twitter миллиардер Илон Маск ввел ряд противоречивых новаций.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц думает удалить свой аккаунт из-за политики нового владельца соцсети.

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TwitterИлон Маск