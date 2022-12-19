Запустил голосование. Маск спросил, должен ли уйти с должности руководителя Twitter

Владелец Twitter Илон Маск решил посоветоваться с пользователями, должен ли покинуть пост главы компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миллиардера в соцсети.
Изобретатель запустил голосование, чтобы получить ответ.
"Должен ли я уйти с поста головы Twitter?" - спросил у пользователя социальной сети Маск.
В то же время, он пообещал прислушаться к совету и выполнить результаты опроса.
Интересно, что большинство людей проголосовало за отставку действующего главы компании.
В следующем посте Маск подчеркнул: "Как говорят, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбыться".
Напомним, после приобретения Twitter миллиардер Илон Маск ввел ряд противоречивых новаций.
К слову, канцлер Германии Олаф Шольц думает удалить свой аккаунт из-за политики нового владельца соцсети.