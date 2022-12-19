Запустил голосование. Маск спросил, должен ли уйти с должности руководителя Twitter

Владелец Twitter Илон Маск решил посоветоваться с пользователями, должен ли покинуть пост главы компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миллиардера в соцсети.

Изобретатель запустил голосование, чтобы получить ответ.

"Должен ли я уйти с поста головы Twitter?" - спросил у пользователя социальной сети Маск.

В то же время, он пообещал прислушаться к совету и выполнить результаты опроса.

Should I step down as head of Twitter? Я должен решить результаты этого пола. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Интересно, что большинство людей проголосовало за отставку действующего главы компании.

В следующем посте Маск подчеркнул: "Как говорят, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбыться".