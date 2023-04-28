Запустили ракети з гелікоптера. РФ вчергове обстріляла північний кордон України
Російські війська станом на 15:00 п'ятниці, 28 квітня, ще шість разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
З 10:20 до 11:00 було зафіксовано три приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Єліне.
Близько 11:03 було зафіксовано чотири приходи. Окупанти випустили ракети з гелікоптера, в район населеного пункту Леонівка. Ще два приходи зафіксовано по селу Костобобрів.
З 12:00 до 12:05 зафіксовано три приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Вільна Слобода.
З 11:50 до 13:10 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Галаганівка.
З 13:10 до 13:30 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Леонівка. З 13:40 до 14:05 зафіксовано 11 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, по населеному пункті Бучки.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.
Раніше цього ж дня російська армія вчергове завдала удару авіацією по прикордонню Чернігівської області. Відомо про один вибух.
Як повідомлялось, у п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти обстріляли дитячий садок у Вовчанську Харківської області.
Нагадаємо, рано вранці у п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти випустили по Україні 23 ракети, 21 з яких вдалося збити. Одна з них атакувала багатоповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло вже 14 людей. Рятувальна операція продовжується. Крім того, у Дніпрі через ракетний удар загинули жінка та 2-річна дитина. Також в Українці Київської області уламки ракети під час нічної атаки впали на багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.
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