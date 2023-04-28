Запустили ракети з гелікоптера. РФ вчергове обстріляла північний кордон України

Російські війська станом на 15:00 п'ятниці, 28 квітня, ще шість разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

З 10:20 до 11:00 було зафіксовано три приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Єліне.

Близько 11:03 було зафіксовано чотири приходи. Окупанти випустили ракети з гелікоптера, в район населеного пункту Леонівка. Ще два приходи зафіксовано по селу Костобобрів.

З 12:00 до 12:05 зафіксовано три приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Вільна Слобода.

З 11:50 до 13:10 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Галаганівка.

З 13:10 до 13:30 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Леонівка. З 13:40 до 14:05 зафіксовано 11 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, по населеному пункті Бучки.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.

Раніше цього ж дня російська армія вчергове завдала удару авіацією по прикордонню Чернігівської області. Відомо про один вибух.