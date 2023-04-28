Запустили ракеты с вертолета. РФ в очередной раз обстреляла северную границу Украины

Российские войска по состоянию на 15:00 пятницы, 28 апреля, еще шесть раз обстреляли границы Черниговской и Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

С 10:20 до 11:00 было зафиксировано три прихода, вероятно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Елино.

Около 11:03 было зафиксировано четыре прихода. Оккупанты выпустили ракеты с вертолета, в район населенного пункта Леонивка. Еще два прихода зафиксировано по селу Костобобров.

С 12:00 до 12:05 зафиксировано три прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Вольная Слобода.

С 11:50 до 13:10 зафиксировано 13 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Галагановка.

С 13:10 до 13:30 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Леоновка. С 13:40 до 14:05 зафиксировано 11 приходов, вероятно из миномета 120 мм, по населенному пункту Бучки.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сказано в сообщении.

Ранее в этот же день российская армия в очередной раз нанесла удар авиацией по приграничью Черниговской области. Известно об одном взрыве.