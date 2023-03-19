По Ізраїлю з боку сектора Газа випустили ракету

По території Ізраїлю було випущено ракету із сектора Газа, яка впала у відкритому полі неподалік міста Нахаль-Оз на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Згідно з заявою Армії оборони Ізраїлю, падіння ранети не завдало шкоди, ніхто з громадян не постраждав.

Також у ЦАХАЛ зазначили, що система протиповітряної оборони "Залізний купол" не використовувалася, оскільки передбачалося, що снаряд приземлиться у безлюдному районі.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, відповідальності за ракетну атаку ніхто на себе не взяв.

Напад стався після того, як четверо палестинців, двоє з яких були, за даними ізраїльської сторони, членами терористичних угруповань, були застрелені у четвер під час ізраїльського військового рейду в місті Дженін на Західному березі.

Ракетний обстріл стався під час загострення напруженості між ізраїльтянами та палестинцями цього року, пише Сіньхуа. За даними агентства, очікується, що напруженість загостриться найближчими днями, коли у квітні священний для мусульман місяць Рамадан і тижневе юдейське свято Песах відзначатимуться в один тимчасовий період.