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По Ізраїлю з боку сектора Газа випустили ракету

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Неділя 19 березня 2023 07:55
По Ізраїлю з боку сектора Газа випустили ракету Фото: система ППО Ізраїлю "Залізний купол" (twitter.com/IDF)
Автор: Володимир Костирін

По території Ізраїлю було випущено ракету із сектора Газа, яка впала у відкритому полі неподалік міста Нахаль-Оз на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з заявою Армії оборони Ізраїлю, падіння ранети не завдало шкоди, ніхто з громадян не постраждав.

Також у ЦАХАЛ зазначили, що система протиповітряної оборони "Залізний купол" не використовувалася, оскільки передбачалося, що снаряд приземлиться у безлюдному районі.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, відповідальності за ракетну атаку ніхто на себе не взяв.

Напад стався після того, як четверо палестинців, двоє з яких були, за даними ізраїльської сторони, членами терористичних угруповань, були застрелені у четвер під час ізраїльського військового рейду в місті Дженін на Західному березі.

Ракетний обстріл стався під час загострення напруженості між ізраїльтянами та палестинцями цього року, пише Сіньхуа. За даними агентства, очікується, що напруженість загостриться найближчими днями, коли у квітні священний для мусульман місяць Рамадан і тижневе юдейське свято Песах відзначатимуться в один тимчасовий період.

Нагадаємо, перед цим Ізраїль зазнав обстрілу з сектора Газа 23 лютого. На його території було випущено 6 ракет.

Також повідомлялося, що в грудні 2022 року винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

Також Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат у сирійській провінції Хомс. Внаслідок удару двоє військових загинули, ще троє отримали поранення.

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Ізраїль Сектор Газа
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