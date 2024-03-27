Запускають не тільки з літака. В ОВА назвали особливість бомби, якою РФ атакувала Харків

"Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху - середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч", - заявив Синєгубов.

Голова ОВА додав, що остаточна інформація буде надана вже після експертизи.

Обстріл Харкова 27 березня

Сьогодні вдень у Харкові пролунали вибухи. Майже одразу Синєгубов і мер міста Ігор Терехов заявили про удар по житловому масиву.

Як розповів голова ОВА, станом на зараз відомо про часткову руйнацію двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі й місця загального користування. Загалом пошкодження внаслідок обстрілу отримали 14 багатоповерхівок й навчальний заклад.

Зокрема відомо про: