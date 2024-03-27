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Запускають не тільки з літака. В ОВА назвали особливість бомби, якою РФ атакувала Харків

Фото: в ОВА назвали особливість бомби, якою Росія атакувала Харків (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 березня, росіяни атакували Харків достатньо потужним керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна застосовувати як з літака, так й з РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху - середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч", - заявив Синєгубов. 

Голова ОВА додав, що остаточна інформація буде надана вже після експертизи. 

Обстріл Харкова 27 березня 

Сьогодні вдень у Харкові пролунали вибухи. Майже одразу Синєгубов і мер міста Ігор Терехов заявили про удар по житловому масиву.

Як розповів голова ОВА, станом на зараз відомо про часткову руйнацію двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі й місця загального користування. Загалом пошкодження внаслідок обстрілу отримали 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. 

Зокрема відомо про: 

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