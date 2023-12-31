Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

Ворог запускав БпЛА із трьох напрямків:

кримського мису Чауда;

російського Приморсько-Ахтарська;

Курської області Росії.

Загалом було зафіксовано:

49 безпілотників Shahed-136/131;

шість зенітних керованих ракет С-300, який ворог атакував Харків.

"Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема у Харківській, Херсонській, Миколаївській області та Запоріжжі", - пишуть Повітряні сили.

Нічна атака на Україну 31 грудня

Як розповідав Генеральний штаб Збройних сил України, цієї ночі протиповітряна оборона знищила загалом 21 російський безпілотник. Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.

Близько о першій ночі вибухи пролунали у Харкові. Внаслідок одного з вибухів у центрі міста виникла пожежа. Після цього мер Ігор Терехов повідомив про кілька прильотів у центрі Харкова. В результаті атаки російських безпілотників пошкоджено будівлі в центрі міста і зруйновано мережі водопостачання.

Також внаслідок влучань в Херсонській області були пошкоджені кілька приватних будинків в Тягинській громаді, а в Одеській області уламки збитого БпЛА спричинили пожежу в прибережній зоні Одеського району.