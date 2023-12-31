Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

У ніч на 31 грудня російські терористи застосували проти України 49 безпілотників типу Shahed-136/131. Запускали їх із трьох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.
Ворог запускав БпЛА із трьох напрямків:
Загалом було зафіксовано:
"Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема у Харківській, Херсонській, Миколаївській області та Запоріжжі", - пишуть Повітряні сили.
Як розповідав Генеральний штаб Збройних сил України, цієї ночі протиповітряна оборона знищила загалом 21 російський безпілотник. Сили оборони півдня збили 7 безпілотників над Миколаївською та Одеською областями.
Близько о першій ночі вибухи пролунали у Харкові. Внаслідок одного з вибухів у центрі міста виникла пожежа. Після цього мер Ігор Терехов повідомив про кілька прильотів у центрі Харкова. В результаті атаки російських безпілотників пошкоджено будівлі в центрі міста і зруйновано мережі водопостачання.
Також внаслідок влучань в Херсонській області були пошкоджені кілька приватних будинків в Тягинській громаді, а в Одеській області уламки збитого БпЛА спричинили пожежу в прибережній зоні Одеського району.
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