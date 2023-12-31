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Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки

Фото: Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 31 декабря российские террористы применили против Украины 49 беспилотников типа Shahed-136/131. Запускали их с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Враг запускал БпЛА с трех направлений: 

  • крымского мыса Чауда; 
  • российского Приморско-Ахтарска; 
  • Курской области России. 

Всего было зафиксировано: 

  • 49 беспилотников Shahed-136/131; 
  • шесть зенитных управляемых ракет С-300, который враг атаковал Харьков. 

"Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской области и Запорожье", - пишут Воздушные силы.

Ночная атака на Украину 31 декабря

Как рассказывал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, этой ночью противовоздушная оборона уничтожила в общей сложности 21 российский беспилотник. Силы обороны юга сбили 7 беспилотников над Николаевской и Одесской областями.

Около часа ночи взрывы прогремели в Харькове. В результате одного из взрывов в центре города возник пожар. После этого мэр Игорь Терехов сообщил о нескольких прилетах в центре Харькова. В результате атаки российских беспилотников повреждены здания в центре города и разрушены сети водоснабжения.

Также в результате попаданий в Херсонской области были повреждены несколько частных домов в Тягинской общине, а в Одесской области обломки сбитого БпЛА вызвали пожар в прибрежной зоне Одесского района.

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