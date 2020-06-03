ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

После запуска людей в космос Falcon 9 вернулась в мыс Канаверал

Новости » Общество     03.06.2020 - 04:55
После запуска людей в космос Falcon 9 вернулась в мыс Канаверал
Фото: Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)

SpaceX обнародовала снимки возвращения платформы с ракетой в порт

Плавучая платформа "Of Course I Still Love You", на которую в океане приземлилась первая ступень ракетоносителя Falcon 9, вернулась в порт мыса Канаверал. Компания SpaceX обнародовала фотографии вернувшейся с космоса ракеты.

Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.

Ракета Falcon 30 мая доставила корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на орбиту Земли и успешно через 10 минут после этого она приземлилась на платформу SpaceX в Атлантическом океане. Впервые астронавтов на Международную космическую станцию доставила частная компания.

Фото: Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)

Впервые ракета Falcon 9 была запущена в июне 2010 года, а в мае 2012 года ракета впервые вывела на орбиту космический корабль. Через 8 лет Falcon 9 впервые доставила в космос астронавтов - Боба Бенкена и Дугласа Харли.

Этим астронавтам предстояло подтвердить безопасность полетов Crew Dragon и стыковки с МКС с людьми на борту. На станции американцы продолжат тестировать системы корабля Crew Dragon и готовить его к возвращению на Землю.

Напомним, корабль Crew Dragon с американскими астронавтами на борту долетел к Международной космической станции в 17:16 по Киеву на следующий день после запуска - 31 мая.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины космический корабльFalcon 9SpaceX
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь