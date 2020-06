После запуска людей в космос Falcon 9 вернулась в мыс Канаверал

Фото: Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)

SpaceX обнародовала снимки возвращения платформы с ракетой в порт

Плавучая платформа "Of Course I Still Love You", на которую в океане приземлилась первая ступень ракетоносителя Falcon 9, вернулась в порт мыса Канаверал. Компания SpaceX обнародовала фотографии вернувшейся с космоса ракеты.

Ракета Falcon 30 мая доставила корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на орбиту Земли и успешно через 10 минут после этого она приземлилась на платформу SpaceX в Атлантическом океане. Впервые астронавтов на Международную космическую станцию доставила частная компания.

Впервые ракета Falcon 9 была запущена в июне 2010 года, а в мае 2012 года ракета впервые вывела на орбиту космический корабль. Через 8 лет Falcon 9 впервые доставила в космос астронавтов - Боба Бенкена и Дугласа Харли.

Этим астронавтам предстояло подтвердить безопасность полетов Crew Dragon и стыковки с МКС с людьми на борту. На станции американцы продолжат тестировать системы корабля Crew Dragon и готовить его к возвращению на Землю.

Напомним, корабль Crew Dragon с американскими астронавтами на борту долетел к Международной космической станции в 17:16 по Киеву на следующий день после запуска - 31 мая.

