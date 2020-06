Після запуску людей в космос Falcon 9 повернулася в мис Канаверал

Фото: Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)

SpaceX оприлюднила знімки повернення платформи з ракетою в порт

Плавуча платформа "Of Course I Still Love You", на яку в океані приземлилася перша ступінь ракети-носія Falcon 9, повернулася в порт мису Канаверал. Компанія SpaceX оприлюднила фотографії повернулася з космосу ракети.

Про це повідомляється в Twitter компанії SpaceX.

Ракета Falcon 30 травня доставила корабель Crew Dragon з двома астронавтами на орбіту Землі і успішно через 10 хвилин після цього вона приземлилася на платформу SpaceX в Атлантичному океані. Вперше астронавтів на Міжнародну космічну станцію доставила приватна компанія.

Вперше ракета Falcon 9 була запущена в червні 2010 року, а у травні 2012 року ракета вперше вивела на орбіту космічний корабель. Через 8 років Falcon 9 вперше доставила в космос астронавтів - Боба Бенкена і Дугласа Харлі.

Цим астронавтам належало підтвердити безпеку польотів Crew Dragon і стикування з МКС з людьми на борту. На станції американці продовжать тестувати системи корабля Crew Dragon і готувати його до повернення на Землю.

Нагадаємо, корабель Crew Dragon з американськими астронавтами на борту долетів до Міжнародної космічної станції в 17:16 за Києвом на наступний день після запуску - 31 травня.

Автор: Виталия Мазур