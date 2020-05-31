Стыковка с МКС и миссия астронавтов: что нужно знать о полете SpaceX

МКС. Фото NASA

Полет Crew Dragon с астронавтами на борту - первый шаг на пути к Луне и Марсу

По плану компании SpaceX корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дугласом Харли на борту долетят к Международной космической станции в 17:29 по Киеву. В течение последующих двух часов будет проводится стыковка корабля со станцией, а в 19:45 астронавты должны переступить порог МКС. Подробности полета американских астронавтов на корабле SpaceX и основные цели миссии Demo-2 - в материале РБК-Украина.

Полет Crew Dragon к МКС

Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся примерно в 22:20 с мыса Канаверал. Первая ступень ракеты отделилась приблизительно через 3 минуты после старта и через 10 минут она приземлилась на платформу SpaceX в Атлантическом океане. Вторая ступень должна была сгореть в атмосфере. Корабль вошел в режим невесомости и продолжил движение к МКС, используя собственные двигатели.

Сразу же после отделения корабля от ракеты астронавты вышли на связь с Землей и сняли скафандры SpaceX. Как сообщила компания, американцам необходимо было отдохнуть. Перед стыковкой с МКС Бенкен и Харли вновь оденут скафандры, которые должны их защитить в случае разгерметизации корабля. Скафандры SpaceX оснащены системами подачи воздуха, поддержания температурного режима и давления. Специальные перчатки позволяют пользоваться тачскринами корабля.

В настоящее время корабль Crew Dragon c астронавтами приближается к Международной космической станции. "Все идет по плану. Crew Dragon находится уже в 30 км от станции. Экипаж МКС видит корабль", - передает центр полетов NASA.

Миссия американских астронавтов Demo-2

Основная задача миссии на данном этапе - подтвердить безопасность полетов Crew Dragon и стыковки с МКС с людьми на борту. Бенкен и Харли должны опробовать системы управления кораблем на орбите, и с помощью маневровых двигателей позиционировать Crew Dragon для встречи и последующей стыковки с Международной космической станцией. Кроме того, они проверят, как работают системы контроля окружающей среды, жизнеобеспечения и терморегуляции корабля. Сама стыковка должна произойти в автоматическом режиме, но астронавты будут контролировать все этапы присоединения к МКС и в случае необходимости перейдут на ручной режим управления.

На станции американцы продолжат тестировать системы корабля Crew Dragon и готовить его к возвращению на Землю. Миссия Бенкена и Харли в космосе продлится от 30 до 119 суток. Окончательное решение должно принять NASA непосредственно уже после стыковки. После решения о возвращении на Землю корабль отсоединится от МКС и в течение 12 минут войдет в атмосферу Земли. Посадка будет происходить в специальной капсуле при помощи парашюта. Посреди Атлантики американцев подберет спасательное судно Go Navigator и доставит их на место старта, мыс Канаверал.

Если все пройдет по плану компания Илона Маска должна провести шесть полетов к МКС по контракту с NASA на сумму 2,6 млрд долларов. Кстати, компания Boeing также заключила с американским космическим агентством похожее соглашение на сумму 4,2 млрд долларов и обязуется доставить астронавтов на МКС на своем аппарате CST-100 Starliner.

Большая задача от Маска

Сразу же после удачного пуска Crew Dragon Маск заявил, что эта миссия станет "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом". По идее Маска, полет на Луну должен состояться в течение последующих нескольких лет. Но, он предупредил, что говорить о победе рано, поскольку на пути к лунной миссии приоритетным на данный момент является благополучное возвращение астронавтов на Землю. Также, он считает очень важным сделать в дальнейшем, чтобы полеты к МКС с людьми на борту повторялись снова и снова. В России с оптимизмом отнеслись к пуску SpaceX и заявили, что американская пилотируемая космическая программа позволит иметь две системы доставки людей на МКС.

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Автор: Андрей Павлишин