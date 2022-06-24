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США против российского досмотра судов Украины в Черном море, - Блинкен

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Берлин, Пятница 24 июня 2022 21:20
США против российского досмотра судов Украины в Черном море, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские суда в Черном море, когда заработает "зерновой коридор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после министерской встречи по вопросам продовольствия в Берлине.

"Во-первых, что касается Одессы. Единственное, что мешает вывозить украинское зерно - это российская блокада порта. Когда Россия говорит о якобы готовности пропустить корабли, это создает потенциальный риск прямого нападения на Одессу", - отметил Блинкен.

По его словам, украинская сторона должна быть уверена, что Россия не атакует Одессу, пока будет открываться морской коридор.

"По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, которые выходят из украинских портов и отправляются в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - добавил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция подготовила "дорожную карту" обеспечения экспорта украинского зерна. Ожидается, что контроль за выполнением будущих договоренностей будет проводиться из Стамбула, российская сторона опасается якобы того, что по морю в Украину может поступать оружие.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен
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