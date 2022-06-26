Запуск "зернового коридору" в Чорному морі займе 3-4 тижні, - спікер Ердогана

Погодження і запуск "зернового коридору" в Чорному морі для експорту української продукції займе 3-4 тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haber7.com.

Як заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, турецька сторона готова провести зустріч з представниками України, Росії та ООН у Стамбулі. Очікується, що на ній буде обговорюватися механізм роботи "зернового коридору".

"В даний час розробляється план. Район Одеського порту було заміновано українцями, коли почалася війна. І вірно те, що вони не хочуть його розміновувати, оскільки Росія може вторгнутися", - зазначив він.

За його словами, переговори між сторонами тривають.

"Зараз всі хочуть, щоб доставка зерна почалася. Називаються різні числа. В даний час стверджується, що Росія і Україна разом мають близько 40 млн тонн зерна. Це серйозна цифра, це близько 30-35% зерна в усьому світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження займе 3-4 тижні", - додав Калин.