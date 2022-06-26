Запуск "зернового коридору" в Чорному морі займе 3-4 тижні, - спікер Ердогана
Погодження і запуск "зернового коридору" в Чорному морі для експорту української продукції займе 3-4 тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haber7.com.
Як заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, турецька сторона готова провести зустріч з представниками України, Росії та ООН у Стамбулі. Очікується, що на ній буде обговорюватися механізм роботи "зернового коридору".
"В даний час розробляється план. Район Одеського порту було заміновано українцями, коли почалася війна. І вірно те, що вони не хочуть його розміновувати, оскільки Росія може вторгнутися", - зазначив він.
За його словами, переговори між сторонами тривають.
"Зараз всі хочуть, щоб доставка зерна почалася. Називаються різні числа. В даний час стверджується, що Росія і Україна разом мають близько 40 млн тонн зерна. Це серйозна цифра, це близько 30-35% зерна в усьому світі. Визначення цього коридору і початок відвантаження займе 3-4 тижні", - додав Калин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія готова допомогти розмінувати узбережжя України, щоб розблокувати поставки зернових.
Схема вивезення обговорюється на міжнародному рівні, США виступають проти того, щоб російська сторона оглядала судна з українським зерном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.