UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Запуск украинского спутника перенесли: когда "Сич" полетит на орбиту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский спутник "Сич-2-30" полетит на околоземную орбиту в январе 2022 года. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "Радио Свобода".

"Спутник ("Сич-2-30" - ред.) готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года. Это было по плану", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты-носителя на январь 2022 года.

"Соответственно спутник улетит, но в ближайшее время", - добавил глава правительства.

Напомним, в октябре спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту.

Отметим, запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года. На околоземную орбиту его выведет ракета американской компании SpaceX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальСичКосмический корабль