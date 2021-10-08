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Запуск украинского спутника: Госкосмос опровергает данные о его неэффективности

Автор: Мария Кучерявец

В Украине продолжается подготовка к запуску спутника "Сич-2-30". В рамках космической программы он должен состояться в декабре текущего года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Подготовка идет по плану, проведена большая часть наземной отработки. По плану запуск должен быть в декабре, и я думаю, что он именно в этом месяце и состоится", - сказал Тафтай.

По его словам, в общей сложности в рамках космической программы планируется запустить 7 спутников: "Сич-2-30" и еще 6 спутников дистанционного зондирования.

Глава Госкосмоса отметил эффективность спутника "Сич-2-30", отметив, что он, в частности, позволит различать различные виды артиллерийских установок врага на Донбассе.

"Очень важно понимать, как работает эта система. Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а затем нам достаточно уже спутника "Сич" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается. Так же и с кораблями. Нужен один детальный спутниковый снимок, чтобы понять, какое это судно, но дальнейшее его перемещение по Черному морю будет абсолютно понятным по данным спутника "Сич". А его захват кадра позволит и обнаружить этот корабль", - пояснил Тафтай.

Он также добавил, что украинский спутник будет частью программы "Коперникус", цель которой - обмен спутниковыми данными.

"Мы предоставляем Европейскому союзу свои спутниковые данные, а взамен получаем абсолютно бесплатно снимки с европейских спутников", - отметил Тафтай.

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ГоскосмосСич