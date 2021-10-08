Запуск українського супутника: Держкосмос спростовує дані про його неефективність

"Підготовка йде за планом, проведена велика частина наземного відпрацювання. За планом запуск повинен бути в грудні, і я думаю, що він саме в цьому місяці і відбудеться", - сказав Тафтай.

За його словами, в цілому в межах космічної програми планується запустити 7 супутників: "Січ-2-30" і ще 6 супутників дистанційного зондування.

Голова Держкосмосу наголосив на ефективностісупутника "Січ-2-30", зазначивши, що він, зокрема, дозволить відстежувати переміщення артилерійських установок ворога на Донбасі.

"Дуже важливо розуміти, як працює ця система. Нам потрібен один знімок роздільною здатністю в 50 см для того, щоб визначити вид артилерійської установки, а потім нам достатньо вже супутника "Січ" для того, щоб відстежувати, куди вона переміщається. Так само і з кораблями. Потрібен один детальний супутниковий знімок, щоб зрозуміти, яке це судно, але подальше його переміщення по Чорному морю буде абсолютно зрозумілим за даними супутника "Січ". А його захват кадру дозволить і виявити цей корабель", - пояснив Тафтай.

Він також додав, що український супутник буде частиною програми "Копернікус", яка має на меті обмін супутниковими даними.

"Ми надаємо Європейському союзу свої супутникові дані, а натомість отримуємо абсолютно безкоштовно знімки з європейських супутників", - зазначив Тафтай.