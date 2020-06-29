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Запуск транспорта и открытие ресторанов: Черновицкая область ослабляет карантин

Новости » Коронавирус     29.06.2020 - 16:02
Запуск транспорта и открытие ресторанов: Черновицкая область ослабляет карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Еще недавно Черновицкая область была эпицентром коронавируса

С 1 июля в Черновицкой области ослабляется карантин. Возобновляются внутриобластные перевозки, открываются рестораны и спортзалы.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Решение об ослаблении карантина сегодня приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Регион признан Министерством здравоохранения как такой, что отвечает всем требованиям.

Так, с 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. При этом количество граждан в транспорте не должно превышать количество сидячих мест. Также будут проверять температуру.

"Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов, при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе", - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 646 случаев коронавируса, больше всего больных обнаружили во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

По состоянию на сегодня, эпидемическая ситуация в 12 областях и в Киеве не позволяет им ослаблять карантин.

Черновицкая область, которая была эпицентром коронавируса в начале эпидемии в Украине, в данный момент соответствует всем требованиям для ослабления карантина.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины карантинЧерновицкая область
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