Запуск транспорту і відкриття ресторанів: Чернівецька область послаблює карантин

Фото: люди у масках (РБК-Україна)

Донедавна Чернівецька область була епіцентром коронавірусу

З 1 липня у Чернівецькій області послаблюється карантин. Відновлюються внутрішньообласні перевезення, відкриваються ресторани та спортзали.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Рішення про послаблення карантину сьогодні ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Регіон визнаний Міністерством охорони здоров’я як такий, що відповідає всім вимогам.

Так, з 1 липня відновлюється транспортні перевезення за умови маскового режиму. При цьому кількість громадян у транспорті не має перевищувати кількість сидячих місць. Також перевірятимуть температуру.

"Крім того, буде дозволено роботу спортзалів та ресторанів, за умови, що у приміщенні перебуватимуть не більше 10 осіб. Із 1 липня відкриються стадіони та спортивні майданчики. Також дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі", - йдеться у повідомленні ОДА.

Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

Станом на сьогодні, епідемічна ситуація у 12 областях та Києві не дозволяє їм послаблювати карантин.

Чернівецька область, яка була епіцентром коронавірусу під час початку епідемії в Україні, наразі відповідає всім вимогам для послаблення карантину.

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Автор: Роман Калиниченко