Запуск спутников и "Артемида": Тафтай раскрыл планы Украины в исследовании космоса

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай раскрыл космическую программу Украины на 2021-2025 годы. Она предусматривает три магистральных направления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова "Укринформ".
"В программе есть три магистральных направления - создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрения новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите - один аппарат средней пространственной разобщенности, шесть аппаратов - высокой (1 метр) и один - сверхвысокого (0,5 метра)", - отметил Тафтай.
Как добавил Тафтай, в то же время Украина планирует:
"Это не полный перечень задач государственной космической программы, но, думаю, этого достаточно, чтобы очертить нашу стратегию - мы будем защищать государство в космосе, производить известную на весь мир мощную ракетно-космическую технику и инвестировать в R&D", - добавил глава ГКАУ.