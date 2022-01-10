UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Запуск спутников и "Артемида": Тафтай раскрыл планы Украины в исследовании космоса

Автор: Сергей Пышкин

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай раскрыл космическую программу Украины на 2021-2025 годы. Она предусматривает три магистральных направления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова "Укринформ".

"В программе есть три магистральных направления - создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрения новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите - один аппарат средней пространственной разобщенности, шесть аппаратов - высокой (1 метр) и один - сверхвысокого (0,5 метра)", - отметил Тафтай.

Как добавил Тафтай, в то же время Украина планирует:

  • разработку комплекса сверхлегкого класса;
  • создание ракетно-космического комплекса тяжелого класса "Зенит-7Н";
  • создание ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4М";
  • создание ракеты-носителя легкого класса"Циклон 1";
  • изготовление составных ракет-носителей "Антарес" и "Вега";
  • создание космических систем мониторинга околоземного пространства;
  • создание аппаратов исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля;
  • развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на арктической станции "Академик Вернадский";
  • создание лунного модуля;
  • проектирование и развертывание систем и приборов, которые могут быть применены в рамках проекта "Артемида".

"Это не полный перечень задач государственной космической программы, но, думаю, этого достаточно, чтобы очертить нашу стратегию - мы будем защищать государство в космосе, производить известную на весь мир мощную ракетно-космическую технику и инвестировать в R&D", - добавил глава ГКАУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина