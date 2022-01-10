Запуск спутников и "Артемида": Тафтай раскрыл планы Украины в исследовании космоса

"В программе есть три магистральных направления - создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрения новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите - один аппарат средней пространственной разобщенности, шесть аппаратов - высокой (1 метр) и один - сверхвысокого (0,5 метра)", - отметил Тафтай.

Как добавил Тафтай, в то же время Украина планирует:

разработку комплекса сверхлегкого класса;

создание ракетно-космического комплекса тяжелого класса "Зенит-7Н";

создание ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4М";

создание ракеты-носителя легкого класса"Циклон 1";

изготовление составных ракет-носителей "Антарес" и "Вега";

создание космических систем мониторинга околоземного пространства;

создание аппаратов исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля;

развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на арктической станции "Академик Вернадский";

создание лунного модуля;

проектирование и развертывание систем и приборов, которые могут быть применены в рамках проекта "Артемида".

"Это не полный перечень задач государственной космической программы, но, думаю, этого достаточно, чтобы очертить нашу стратегию - мы будем защищать государство в космосе, производить известную на весь мир мощную ракетно-космическую технику и инвестировать в R&D", - добавил глава ГКАУ.