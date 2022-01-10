Запуск супутників та "Артеміда": Тафтай розкрив плани України у дослідженні космосу

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай розкрив космічну програму України на 2021-2025 роки. Вона передбачає три магістральні напрями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головиа Державного космічного агентства Володимира Тафтая у коментарі для Укрінформу.
"У програмі є три магістральні напрями – створення космічних систем спостереження Землі та потужної ракетної техніки, впровадження новітніх космічних технологій на ринку послуг та масштабний R&D. Конкретніше: вісім українських супутників на орбіті – один апарат середньої просторової розрізненості, шість апаратів – високої (1 метр) та один – надвисокої (0,5 метра)", – відзначив Тафтай.
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