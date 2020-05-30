Запуск SpaceX відкриє нову еру космонавтики: що потрібно знати

Фото: корабель SpaceX (nasa.gov)

Політ Сrew Dragon до орбітальної станції призначено на 30 травня

Астронавти NASA відправляються на МКС на борту нового корабля компанії SpaceX Ілона Маска. Погода завадила початковому плану запуску космічного апарату Сrew Dragon, але вже сьогодні ввечері з мису Канаверал стартує перша пілотована місія США після 9-річної перерви. Все, що потрібно знати про знакову подію і онлайн-трансляція польоту - в матеріалі РБК-Україна.

Запуск SpaceX Сrew Dragon 30 травня

О 22:22 (за київським часом) ракета-носій Falcon9 c капсулою Сrew Dragon стартує з майданчика LC-39A космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

На борту космічного апарату місії SpaceX Dеmo-2 перебуватимуть два члени екіпажу - Дуглас "Даг" Херлі і Роберт "Боб" Бенкен. Про це повідомляє офіційний сайт NASA.

За прогнозами, Сrew Dragon досягне МКС до 17:29 31 травня. О 19:45 астронавти зможуть потрапити всередину космічного модуля після стикування. Вони пробудуть на орбітальній станції від 30 до 119 днів.

Початок місії SpaceX Dеmo-2 під загрозою

Тестовий політ корабля Сrew Dragon повинен був початися ще 27 травня. Поспостерігати за запуском на космодром центру Кеннеді прибули президент США Дональд Трамп із дружиною і віце-президент Майк Пенс. Однак за лічені хвилини до старту місію скасували через погані погодні умови.

Фото: Дональд Трамп і Майк Пенс з дружинами в космічному центрі Кеннеді 27 травня (nasa.gov)

Запуск був перенесений на резервну дату 30 травня, але і в суботу виліт опинився під загрозою. У NASA прогнозують 50% ймовірності здійснити місію саме в цей день.

У зоні стартового майданчика погодні умови сприятливі для дозволу польоту. Однак фахівці аерокосмічного агентства також враховують погоду на ділянках траєкторії польоту, можливої ​​аварійної посадки і приводнення космічного апарату. Саме в цих зонах 30 травня встановилася суцільна хмарність, що може привести до гроз.

Розглядається ще одна запасна дата запуску Сrew Dragon - 31 травня. Метеорологи бази ВПС США на мисі Канаверал оцінили ймовірність сприятливих погодних умов для польоту в неділю на рівні 60%.

Новий етап в дослідженнях космосу: освоєння Місяця і космічний туризм

У разі успіху місії SpaceX Dеmo-2 NASA зможе збільшити кількість астронавтів агентства, які одночасно знаходяться на МКС (з 2011 року на "Союзі" місця виділялися тільки для двох астронавтів з США). Це дозволить американцям приділяти більше часу безпосередньо на лабораторні дослідження, крім обов'язкових завдань з обслуговування станції.

Корабель Crew Dragon розрахований на 7 членів екіпажу. В майбутньому при виконанні регулярних польотів 4 місця в космічній капсулі буде резервуватися для NASA. Передбачається, що решту місць компанія SpaceX може продавати іншим космічним агентствам або навіть туристам.

Фото: ракета Falcon c капсулою Crew Dragon на стартовому майданчику (nasa.gov)

Місія SpaceX DM-2 також важлива для подальшої роботи NASA над програмою Artemis, в рамках якої планується висадка чоловіка і першої жінки на поверхню Місяця в 2024 році.

Національне аерокосмічне агентство США продовжує працювати з приватними компаніями для організації поставок з 2021 року на Місяць обладнання та вантажів для проведення досліджень і підготовки до місій за участю людини.

У спільних планах SpaceX і NASA створення "воріт Місяця" до 2028 року - космічного корабля на орбіті планети з житловими і лабораторними приміщеннями для астронавтів, портами для стикування інших космічних апаратів.

Підготовка до місії SpaceX Dеmo-2

У 2011 році американське аерокосмічне агентство звернуло програму використання космічних шатлів після ряду трагічних аварій. З тих пір астронавти з США літали на МКС тільки з космодрому "Байконур" на російських "Союзах".

У тому ж 2011 році NASA оголосила про початок програми Commercial Crew Program для залучення приватних інженерних компаній до розробки нового космічного апарату. Головними конкурентами проекту стали SpaceX і Boeing.

SpaceX готувалася відправити людину в космос ще в 2016 році, але через неполадки з ракетою Falcon під час випробувань план компанії Маска не здійснився в намічений термін.

Через 3 роки, в березні 2019, відбулася місія SpaceX DM-1 - корабель Сrew Dragon без екіпажу доставив вантаж на МКС і успішно повернувся на Землю. Розпочався останній етап реалізації програми (SpaceX DM-2), метою якого є здійснення пілотованих польотів для досліджень космосу.

Фото: Роберт Бенкен і Дуглас Херлі (nasa.gov)

30 травня на МКС відправляться астронавти, які мають за плечима по два польоти. Кандидатури Дага Херлі і Боба Бенкена затвердили для участі в місії два роки тому. З тих пір вони активно працювали над тестуванням і підготовкою до запуску корабля Сrew Dragon.

Командиром призначений Даг Херлі, він буде відповідати за процеси старту і повернення космічного апарату на Землю. На пілота Роберта Бенкена покладено контроль за виконанням зближення, автоматичної стиковки і розстикування корабля з МКС.

Нагадаємо, в NASA спрогнозували час прибуття американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Раніше, компанія SpaceX скасувала перший пілотований політ свого корабля Сrew Dragon на орбіту Землі через несприятливі погодні умови.

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Автор: Анна Березина