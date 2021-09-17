Запуск "Северного потока-2": евродепутаты обвинили "Газпром" в давлении на Европу

Евродепутаты направили соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Маргрете Вестагер, которая ответственна за конкуренцию, и уполномоченному по вопросам энергетики Кадри Симсону.

Политики отмечают, что необходимо срочно начать расследование намеренных манипуляций "Газпрома" на рынке и нарушения евросоюзных правил конкуренции.

Речь идет об ограничении поставок российского газа в Европу и повышения цен, что, по мнению депутатов, приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.

"Это вызывает подозрения, что "Газпром" намеренно пытается оказывать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2", несмотря на несоответствие нормам ЕС", - подчеркнула группа депутатов Европарламента.