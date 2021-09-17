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Запуск "Северного потока-2": евродепутаты обвинили "Газпром" в давлении на Европу

Автор: Инна Собора

Группа из 40 депутатов Европарламента требует от Еврокомиссии срочного расследования деятельности российского "Газпрома". Евродепутаты обвиняют монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже с целью получить согласие на эксплуатацию "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Евродепутаты направили соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Маргрете Вестагер, которая ответственна за конкуренцию, и уполномоченному по вопросам энергетики Кадри Симсону.

Политики отмечают, что необходимо срочно начать расследование намеренных манипуляций "Газпрома" на рынке и нарушения евросоюзных правил конкуренции.

Речь идет об ограничении поставок российского газа в Европу и повышения цен, что, по мнению депутатов, приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.

"Это вызывает подозрения, что "Газпром" намеренно пытается оказывать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2", несмотря на несоответствие нормам ЕС", - подчеркнула группа депутатов Европарламента.

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено, однако для того, чтобы его запустить, нужна сертификация и утверждение Европейской комиссии.

РБК-Украина писало, что это может занять до двух месяцев, но процедуру могут и продолжить.

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ГазпромЕврокомиссияСеверный поток-2