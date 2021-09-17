Запуск "Північного потоку-2": євродепутати звинуватили "Газпром" у тиску на Європу

Євродепутати направили відповідний лист віце-президенту Європейської комісії Маргрете Вестагер, яка відповідальна за конкуренцію, та уповноваженому з питань енергетики Кадрі Сімсону.

Політики наголошують, що необхідно терміново розпочати розслідування навмисних маніпуляцій "Газпрому" на ринку та порушення євросоюзних правил конкуренції.

Йдеться про обмеження поставок російського газу до Європи та підвищення цін, що, на думку депутатів, призведе до зростання рахунків за енергію для європейських споживачів.

"Це викликає підозри, що "Газпром" навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася запустити "Північний потік-2", незважаючи на її невідповідність нормам ЄС", - підкреслила група депутатів Європарламенту.