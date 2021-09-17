"Северный поток-2": сертификацию должны согласовать еще в ЕК, это займет до 2 месяцев

Сертификацию газопровода "Северный поток-2" помимо немецкого регулятора должна согласовать Еврокомиссия. Это может занять до двух месяцев, но процедуру могут и продлить.

По ее словам, сначала "Северный поток-2" подает запрос на сертификацию в Германию, который в последствии должен передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации

"Так предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура", - добавила Лунела.