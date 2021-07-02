Запуск рынка земли: за первый день зарегистрировали три сделки по продаже

"С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий", - сказал министр.

Глава Минагрополитики отметил, что землю продали дороже нормативной денежной оценки, которая определяет минимальную сумму, ниже которой участок нельзя приобрести.

"Средняя нормативная денежная оценка земли составляет около 28 тыс. грн. Наши аналитические данные подтверждают, что стоимость проданных участков около 50 тыс. грн за гектар", - отметил чиновник.

Министр посоветовал владельцам земли не спешить ее продавать.

"Мы убеждены, что земля является лучшим банковским депозитом, который будет постоянно расти в цене и приносить дополнительный доход от арендной платы, поскольку только за прошлый год аренда выросла на 16% и продолжает расти", - заявил Лещенко.