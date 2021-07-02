Запуск ринку землі: за перший день зареєстрували три угоди з продажу

"З 1 липня в Україні скасований мораторій на купівлю та продаж сільськогосподарських земель. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за 1 липня зареєстровані 3 угоди на право власності ділянок, які підпадали під мораторій", - сказав міністр.

Глава Мінагрополітики зазначив, що землю продали дорожче за нормативну грошову оцінку, яка визначає мінімальну суму, нижче якої ділянку не можна придбати.

"Середня нормативна грошова оцінка землі становить близько 28 тис. грн. Наші аналітичні дані підтверджують, що вартість проданих ділянок близько 50 тис. грн за гектар", - зазначив урядовець.

Міністр порадив власникам землі не поспішати її продавати.

"Ми переконані, що земля є найкращім банківським депозитом, який буде постійно зростати в ціні й приносити додатковий дохід від орендної плати, оскільки лише за минулий рік оренда зросла на 16% і продовжує зростати", - заявив Лещенко.