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Через запуск рейсів для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки за іншими напрямами

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 11:45
Фото: літак компанії Bravo (facebook.com bravoairways.kiev.ua)
Фото: літак компанії Bravo (facebook.com bravoairways.kiev.ua)

Проблеми з туристами, які повинні були вилетіти в Туніс і назад чартерами Bravo, почалися з 27 червня

Через запуск додаткових рейсів компанії Bravo для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки рейсів компанії за іншими напрямами. Про це заявив директор мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олег Кулик, йдеться у статті РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок".

Так, Кулик зазначив, що проблеми з туристами, які повинні були вилетіти в Туніс і назад чартерами Bravo, замовленими туроператором "Оазис", почалися з 27 червня.

"Вже в середу (27 червня, - ред.) туристи з України не могли вилетіти на відпочинок в Туніс, хоча назад клієнти поверталися ще в середу-четвер. Але надалі авіакомпанія відмовилася вивозити туристів. Після того, як люди зрозуміли, що ніхто їх вивозити з Тунісу не буде, піднявся галас, в який втрутилося Міністерство інфраструктури. В результаті Bravo погодилася виконати вивізні рейси з Тунісу в понеділок - три в Київ і два у Львів. Якщо Bravo доведеться виконати за день ці п'ять рейсів, то це може призвести до додаткових затримок рейсів цієї авіакомпанії за іншими напрямами", - заявив він.

Крім того, Кулик додав, що вже зараз деякі рейси Bravo виконуються з затримками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, вчора, 1 липня 2018 року, в Тунісі ще перебували близько 800 українських туристів, які не можуть вылетель в Україну. 

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Теги публікації: Тунис, туристы, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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