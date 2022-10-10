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Запуск ракет над Молдовою: прем'єр звинуватила Росію у порушенні суверенітету

Ілюстративне фото: у Молдові звинуватили Росію у порушенні суверенітету через запуск ракет над її територією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Запуск Росією крилатих ракет над Молдовою є порушенням суверенітету країни та суперечить міжнародному праву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Наталію Гаврилицю у Facebook.

"Неприпустимо, що три російські ракети, націлені на Україну, пролетіли над Молдовою, створивши загрозу цивільній авіації, а отже, і людським життям на території нашої країни. Це порушення суверенітету нашої держави, яке серйозно суперечить міжнародному праву", - підкреслила прем'єр.

Вона також засудила ракетний удар по українській території та назвала такі дії з боку РФ актами варварства та звірством.

При цьому Гаврилиця зазначила, що влада країни продовжує стежити за ситуацією на кордоні та в повітряному просторі для того, щоб уникнути ризиків для громадян Молдови.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що три російські ракети, які були випущені Україною, пролетіли над Молдовою.

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