Запуск ракет над Молдовою: прем'єр звинуватила Росію у порушенні суверенітету

"Неприпустимо, що три російські ракети, націлені на Україну, пролетіли над Молдовою, створивши загрозу цивільній авіації, а отже, і людським життям на території нашої країни. Це порушення суверенітету нашої держави, яке серйозно суперечить міжнародному праву", - підкреслила прем'єр.

Вона також засудила ракетний удар по українській території та назвала такі дії з боку РФ актами варварства та звірством.

При цьому Гаврилиця зазначила, що влада країни продовжує стежити за ситуацією на кордоні та в повітряному просторі для того, щоб уникнути ризиків для громадян Молдови.