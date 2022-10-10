Запуск ракет над Молдовой: премьер обвинила Россию в нарушении суверенитета

Запуск Россией крылатых ракет над Молдовой является нарушением суверенитета страны и противоречит международному праву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу в Facebook.
"Недопустимо, что три российские ракеты, нацеленные на Украину, пролетели над Молдовой, создав угрозу гражданской авиации, а значит, и человеческим жизням на территории нашей страны. Это - нарушение суверенитета нашего государства, которое серьезно противоречит международному праву", - подчеркнула премьер.
Она также осудила ракетный удар по украинской территории и назвала такие действия со стороны РФ актами варварства и зверством.
При этом Гаврилица отметила, что власти страны продолжают следить за ситуацией на границе и в воздушном пространстве для того, чтобы избежать рисков для граждан Молдовы.
Напомним, ранее стало известно, что три российских ракеты, которые были выпущены по Украине, пролетели над Молдовой.
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