Запуск ракет над Молдовой: премьер обвинила Россию в нарушении суверенитета

"Недопустимо, что три российские ракеты, нацеленные на Украину, пролетели над Молдовой, создав угрозу гражданской авиации, а значит, и человеческим жизням на территории нашей страны. Это - нарушение суверенитета нашего государства, которое серьезно противоречит международному праву", - подчеркнула премьер.

Она также осудила ракетный удар по украинской территории и назвала такие действия со стороны РФ актами варварства и зверством.

При этом Гаврилица отметила, что власти страны продолжают следить за ситуацией на границе и в воздушном пространстве для того, чтобы избежать рисков для граждан Молдовы.