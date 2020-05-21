Запуск метро с 25 мая: как в Киеве будет работать подземка

Фото: закрытие метро в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пропускать в метро будут всех, однако контролировать дистанцию ​​пассажиры будут самостоятельно

Метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Пользоваться подземкой смогут все желающие без спецпропусков.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

"Виталий Кличко обращался в Кабмин с просьбой возобновить работу метро. Планируется восстановление подземки в обычном режиме с оплатой проезда, согласно тарифам. Что касается других мероприятий для пассажиров: мы будем информировать о необходимости соблюдения дистанции. На станциях в вестибюлях размещены обозначения и информационные материалы. Также рекомендуем людям не пренебрегать перчатками", - заявила Макогон.

По ее словам, пропускать в метро будут всех, однако контролировать дистанцию ​​пассажиры будут самостоятельно.

"Всех будут пропускать. Прежде всего, важно, чтобы люди понимали свою ответственность за свое здоровье. Важно, чтобы транспорт наземный и подземный заработал. Так же как вы ходите в магазин и придерживаетесь дистанции, с подземкой ничего нового нет", - добавили в метрополитене.

В то же время, работники Нацполиции и муниципальная стража будут контролировать, чтобы люди не заходили в метро без маски.

"Для пассажиров является обязательным масочный режим, поскольку это решение Кабмина. У нас на территории метрополитена работает подразделение Нацполиции, мы убеждены, что они будут оказывать поддержку, следить за правопорядком. Также город планирует привлекать муниципальную стражу. Поэтому все возможности соблюдения правил у нас есть", - добавила она.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать, а также позволят работать детсадам.

Как писало РБК-Украина, пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку.

Автор: Анастасия Светлевская