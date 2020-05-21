Запуск метро з 25 травня: як у Києві працюватиме підземка

Фото: закриття метро в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропускати в метро будуть всіх, проте контролювати дистанцію пасажири будуть самостійно

Метро у Києві працюватиме з 25 травня у звичайному режимі без змін у графіку. Користуватись підземкою зможуть всі бажаючі без спецпропусків.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар метрополітену Наталія Макогон.

"Віталій Кличко звертався до Кабміну з проханням відновити роботу метро. Планується відновлення підземки у звичайному режимі з оплатою проїзду, відповідно до тарифів. Що стосується інших заходів для пасажирів: ми будемо інформувати про необхідність дотримання дистанції. На станціях у вестибюлях розміщені позначення та інформаційні матеріали. Також рекомендуємо людям не нехтувати рукавичками", - заявила Макогон.

За її словами, пропускати в метро будуть усіх, проте контролювати дистанцію пасажири будуть самостійно.

"Всіх будуть пропускати. Насамперед, важливо, щоб люди розуміли власну відповідальність за своє здоров’я. Важливо, щоб транспорт наземний і підземний запрацював. Так само як ви ходите в магазин і дотримуєтесь дистанції, з підземкою нічого нового немає", - додали в метрополітені.

Водночас, працівники Нацполіції та муніципальна варта контролюватимуть, щоб люди не заходили в метро без маски.

"Для пасажирів є обов'язковим масочний режим, оскільки це рішення Кабміну. У нас на території метрополітену працює підрозділ Нацполіції, ми переконані, що вони будуть надавати підтримку, слідкувати за правопорядком. Також місто планує залучати муніципальну варту. Тому всі можливості дотримання правил у нас є", - додала вона.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що від 25 травня метро почне працювати, а також дозволять працювати дитсадкам.

Як писало РБК-Україна, пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів і дотримання дистанції. У метро вже нанесли відповідну розмітку.

Автор: Анастасия Светлевская