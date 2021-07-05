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Запуск ковид-сертификатов: почему их пока нельзя использовать для поездок в ЕС

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дія". Использовать их для въезда в Евросоюз пока невозможно, но они могут предоставить "поблажки" для вакцинированных людей внутри страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС".

После завершения аудита документа на соответствие требованиям ЕС, украинцы смогут использовать его для безвизовых поездок в Евросоюз, пояснили в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.

"В последние недели в ЕС внесли изменения в ТЗ, которые нуждались в переработке. Вопрос в том, что они еще не открыли ключи для третьих стран, сейчас запускается checklist на техническую часть и на юридическую часть. Мы ждем. Их эксперты тестируют нашу базу, после этого мы заполняем checklist, отдаем им и они принимают решение. Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - объяснил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Напомним, в ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации.

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Евросоюзсертификаты