Запуск космического корабля New Shepard от Blue Origin: прямая трансляция

Напомним, что запуск космического корабля является возможностью для Безоса продемонстрировать работу новейших технологий схода с орбиты, спуска и посадки, которые, возможно, будут использоваться во время следующей миссии на Луну.



В рамках инсталляции "Суборбитальный триптих", внешняя сторона верхней части капсулы корабля будет украшена работами ганского художника.

Отметим, что сегодня компания Blue Origin судится с NASA из-за ее контракта со SpaceX. Безос недоволен тем, что космическое агентство выбрало услуги Илона Маска по разработке посадочного модуля и планирует продолжить борьбу за возможность помочь отправить людей на Луну впервые за долгое время.