Запуск космічного корабля New Shepard від Blue Origin: пряма трансляція

Нагадаємо, що запуск космічного корабля є можливістю для Безоса продемонструвати роботу новітніх технологій сходження з орбіти, спуску й посадки, які, можливо, використовуватимуться під час наступної місії на Місяць.



В рамках інсталяції "Суборбітальний триптих", зовнішня сторона верхньої частини капсули корабля буде прикрашена роботами ганського художника.

Зауважимо, що сьогодні компанія Blue Origin судиться з NASA через її контракт зі SpaceX. Безос незадоволений тим, що космічна агенція обрала послуги Ілона Маска щодо розробки посадкового модуля й планує продовжити боротьбу за можливість допомогти відправити людей на Місяць вперше за довгий час.