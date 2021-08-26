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Запуск космічного корабля New Shepard від Blue Origin: пряма трансляція

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США , Четвер 26 серпня 2021 17:30
Запуск космічного корабля New Shepard від Blue Origin: пряма трансляція Фото: запуск космічного корабля New Shepard від Blue Origin (Spacenews.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбудеться запуск космічного корабля New Shepard від аерокосмічної компанії Blue Origin, яка належить підприємцю та власнику Amazon Джеффу Безосу. Запуск запланований зі стартового майданчика Launch Site One в Техасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію запуску космічного корабля New Shepard в YouTube.

Нагадаємо, що запуск космічного корабля є можливістю для Безоса продемонструвати роботу новітніх технологій сходження з орбіти, спуску й посадки, які, можливо, використовуватимуться під час наступної місії на Місяць.


В рамках інсталяції "Суборбітальний триптих", зовнішня сторона верхньої частини капсули корабля буде прикрашена роботами ганського художника.

Зауважимо, що сьогодні компанія Blue Origin судиться з NASA через її контракт зі SpaceX. Безос незадоволений тим, що космічна агенція обрала послуги Ілона Маска щодо розробки посадкового модуля й планує продовжити боротьбу за можливість допомогти відправити людей на Місяць вперше за довгий час.

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Космічний корабель
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