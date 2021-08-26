Запуск космічного корабля New Shepard від Blue Origin: пряма трансляція

Сьогодні відбудеться запуск космічного корабля New Shepard від аерокосмічної компанії Blue Origin, яка належить підприємцю та власнику Amazon Джеффу Безосу. Запуск запланований зі стартового майданчика Launch Site One в Техасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію запуску космічного корабля New Shepard в YouTube .

Нагадаємо, що запуск космічного корабля є можливістю для Безоса продемонструвати роботу новітніх технологій сходження з орбіти, спуску й посадки, які, можливо, використовуватимуться під час наступної місії на Місяць.



В рамках інсталяції "Суборбітальний триптих", зовнішня сторона верхньої частини капсули корабля буде прикрашена роботами ганського художника.

As part of its Uplift Art Program to inspire new ideas and to generate dialogue by making space more accessible, @UpliftAerospace commissioned Ghanaian artist @AmoakoBoafo to paint the main chute covers on today's #NewShepard crew capsule. Learn more: https://t.co/u5IKceK8iT pic.twitter.com/nbnA3RWcEd — Blue Origin (@blueorigin) August 26, 2021

Зауважимо, що сьогодні компанія Blue Origin судиться з NASA через її контракт зі SpaceX. Безос незадоволений тим, що космічна агенція обрала послуги Ілона Маска щодо розробки посадкового модуля й планує продовжити боротьбу за можливість допомогти відправити людей на Місяць вперше за довгий час.