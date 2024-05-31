Запуск КНДР балістичних ракет: у Сеулі припустили, що це була реклама для Росії

Стрільбою керував особисто північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

У КНДР випустили щонайменше 10 балістичних ракет малої дальності біля східного узбережжя.

Офіційне північнокорейське агентство повідомило, що ціль було успішно уражено.

Диктатор закликав ядерні сили КНДР бути готовими виконувати місію зі стримування війни, а також взяти на себе ініціативу у разі її початку.

«Вогняні зливи на знищення» під час навчань показали волю Північної Кореї захищати свій суверенітет і реагувати на ворога, йдеться у повідомленні північнокорейського державного ЗМІ.

Державний департамент США засудив запуск як необачний і такий, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

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