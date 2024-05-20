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США повідомили, скільки контейнерів зі зброєю закупила Росія у КНДР

Понеділок 20 травня 2024 19:41
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США повідомили, скільки контейнерів зі зброєю закупила Росія у КНДР Архівне фото: заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація закупила у Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника США при ООН Роберта Вуда.

За його словами, російські сили використовували балістичні ракети КНДР для того, щоб обстрілювати Україну.

Представник США уточнив, що офіційно зафіксовано понад десяток таких випадків.

Також він уточнив, що Росія з грудня закупила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, відповідними військовим матеріалами з КНДР у порушення збройового ембарго.

КНДР допомагає Росії у військовому плані

Росія почала звертатися до КНДР по допомогу зі зброєю минулого року. Диктатор Володимир Путін особисто зустрічався з главою КНДР Кім Чен Ином, після чого РФ стала отримувати зброю від Північної Кореї.

При цьому США не раз засуджували цей крок. Нещодавно Вашингтон ввів санкції проти росіян, які організували постачання зброї з КНДР до РФ.

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