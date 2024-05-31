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Запуск КНДР баллистических ракет: в Сеуле предположили, что это была реклама для России

Фото: северокорейский диктатор Ким Чен Ын (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Военные Южной Кореи назвали возможной демонстрацией для потенциальных покупателей, включая Россию, недавнюю стрельбу 600-миллиметровых "сверхбольших" реактивных систем залпового огня в Северной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стрельбой руководил лично северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

В КНДР было выпущено не менее 10 баллистических ракет малой дальности у восточного побережья.

Официальное северокорейское агентство сообщило, что цель была успешно поражена.

Диктатор призвал ядерные силы КНДР быть готовыми выполнять миссию по сдерживанию войны, а также взять на себя инициативу в случае ее начала.

"Огненные ливни на уничтожение" во время учений показали волю Северной Кореи защищать свой суверенитет и реагировать на врага, говорится в сообщении северокорейского государственного СМИ.

Государственный департамент США осудил запуск как опрометчивый и нарушающий многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Пхеньян снабжает оружием Россию

Недавно, 20 мая, представитель США в ООН заявил, что Российская Федерация закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием для ведения войны против Украины.

О поставках из КНДР в Россию оружия, в том числе ракет, известно давно. Ряд стран наложили за это санкции на оба государства. Последней стала Япония.

По данным американских СМИ, Россия и Северная Корея могут готовить масштабную военную провокацию в октябре незадолго до начала выборов в США.

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КНДРКим Чен Ын