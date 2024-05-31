Запуск КНДР баллистических ракет: в Сеуле предположили, что это была реклама для России
Военные Южной Кореи назвали возможной демонстрацией для потенциальных покупателей, включая Россию, недавнюю стрельбу 600-миллиметровых "сверхбольших" реактивных систем залпового огня в Северной Корее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Стрельбой руководил лично северокорейский диктатор Ким Чен Ын.
В КНДР было выпущено не менее 10 баллистических ракет малой дальности у восточного побережья.
Официальное северокорейское агентство сообщило, что цель была успешно поражена.
Диктатор призвал ядерные силы КНДР быть готовыми выполнять миссию по сдерживанию войны, а также взять на себя инициативу в случае ее начала.
"Огненные ливни на уничтожение" во время учений показали волю Северной Кореи защищать свой суверенитет и реагировать на врага, говорится в сообщении северокорейского государственного СМИ.
Государственный департамент США осудил запуск как опрометчивый и нарушающий многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.
Пхеньян снабжает оружием Россию
Недавно, 20 мая, представитель США в ООН заявил, что Российская Федерация закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием для ведения войны против Украины.
О поставках из КНДР в Россию оружия, в том числе ракет, известно давно. Ряд стран наложили за это санкции на оба государства. Последней стала Япония.
По данным американских СМИ, Россия и Северная Корея могут готовить масштабную военную провокацию в октябре незадолго до начала выборов в США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.