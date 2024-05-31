Запуск КНДР баллистических ракет: в Сеуле предположили, что это была реклама для России

Военные Южной Кореи назвали возможной демонстрацией для потенциальных покупателей, включая Россию, недавнюю стрельбу 600-миллиметровых "сверхбольших" реактивных систем залпового огня в Северной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Стрельбой руководил лично северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

В КНДР было выпущено не менее 10 баллистических ракет малой дальности у восточного побережья.

Официальное северокорейское агентство сообщило, что цель была успешно поражена.

Диктатор призвал ядерные силы КНДР быть готовыми выполнять миссию по сдерживанию войны, а также взять на себя инициативу в случае ее начала.

"Огненные ливни на уничтожение" во время учений показали волю Северной Кореи защищать свой суверенитет и реагировать на врага, говорится в сообщении северокорейского государственного СМИ.

Государственный департамент США осудил запуск как опрометчивый и нарушающий многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

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