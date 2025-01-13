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Запуск "Кинжала" з Су-34? Російський вкид розкрив несподівану проблему, - Defense Express

Понеділок 13 січня 2025 17:12
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Запуск "Кинжала" з Су-34? Російський вкид розкрив несподівану проблему, - Defense Express Фото: росіяни заявили, що нібито запустили "Кинжал" із Су-34 (wikipedia.org)
Автор: Данило Крамаренко

Російський вкид про нібито застосування ракети "Киджал" з бомбардувальника Су-34 розкрило несподівану проблему. Може йтися про те, що росіянам не вистачає пілотів для нанесення ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Про що заявила російська пропаганда

Сьогодні російська пропаганда заявила про нібито запуск аеробалістичної ракети "Кинжал" не зі звичного носія МіГ-31К, а з фронтового бомбардувальника Су-34. Першоджерелом виступила публікація видання міноборони РФ "Красная звезда".

Причому про офіційну заяву не йдеться. Є тільки посилання на те, що в експозиції пропагандистського парку "Патріот" стоїть табличка з формулюванням, що нібито "екіпаж під командуванням полковника Максима Стефанова" вперше в бойових умовах застосував "Кинжал" із літака Су-34.

Публікація присвячена полковнику з 20-річним стажем служби в якості пілота-випробувача. Самі росіяни стверджують, що він обіймає посаду заступника начальника одного з підрозділів 929-го льотно-навчального центру на аеродромі "Ахтубинськ". Саме тут розміщувалися літаки 5-го покоління Су-57 (один із них був пошкоджений у червні 2024 року).

Яку важливу проблему це розкриває

Аналітики Defense Express звернули увагу, що посада Стефанова передбачає, що він має займатися теоретичною роботою. А тут усе рівно навпаки - безпосередньо виконує бойові вильоти. У публікації йдеться про те, що він виконував польоти на Су-35 і на Су-34 і нібито вразив цілі в Україні.

"Тобто замість "пропагандистського успіху" рашисти показали інше - у них настільки велика проблема з пілотами, що у війні проти України доводиться використовувати навіть досвідчених льотчиків-випробувачів", - пише Defense Express.

Крім того, у цій історії є ще одне протиріччя. Незрозуміло, чому якщо росіянам вдалося запустити ракету "Кинжал" із Су-34М, вони не змогли це повторити.

Що відомо про ракету "Кинжал"

Це аеробалістична ракета із заявленою можливістю нести ядерний заряд. Для ударів по Україні застосовуються фугасно-осколкові частини. Часто ракету називають гіперзвуковою, але це не відповідає дійсності. Запускається з літака МІГ-31К, у російсько-українській війні застосовується з березня 2022 року.

Ракета розвиває швидкість до 12 Махів, має масу бойової частини до 500 кг і дальність ураження цілі до 2000 км. Тому під час зльоту носіїв повітряна тривога оголошується по всій Україні.

Докладніше читайте в матеріалі "Балістика, дрони, крилаті ракети. Чим РФ атакує Україну і яка загроза від МіГів/ТУшок".

Нагадаємо, раніше посольство США заявило про "збільшення загроз" російських атак на інфраструктуру України.

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