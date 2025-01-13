Запуск "Кинжала" с Су-34? Российский вброс вскрыл неожиданную проблему, - Defense Express

Российский вброс о якобы применении ракеты "Кинжал" с бомбардировщика Су-34 вскрыл неожиданную проблему. Речь может идти о том, что россиянам не хватает пилотов для нанесения ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

О чем заявила российская пропаганда

Сегодня российская пропаганда заявила о якобы запуске аэробаллистической ракеты "Кинжал" не с привычного носителя МиГ-31К, а с фронтового бомбардировщика Су-34. Первоисточником выступила публикация издания минобороны РФ "Красная звезда".

Причем речь об официальном заявлении не идет. Есть только ссылка на то, что в экспозиции пропагандистского парка "Патриот" стоит табличка с формулировкой, что якобы "экипаж под командованием полковника Максима Стефанова" впервые в боевых условиях применил "Кинжал" с самолета Су-34.

Публикация посвящена полковнику с 20-летним стажем службы в качестве пилота-испытателя. Сами россияне утверждают, что он занимает должность замначальника одного из подразделений 929-го летно-учебного центра на аэродроме "Ахтубинск". Именно здесь размещались самолеты 5-го поколения Су-57 (один из них был поврежден в июне 2024 года).

Какую важную проблему это вскрывает

Аналитики Defense Express обратили внимание, что должность Стефанова предусматривает, что он должен заниматься теоретической работой. А тут все ровно наоборот - непосредственно выполняет боевые вылеты. В публикации говорится, что он выполнял полеты на Су-35 и на Су-34 и якобы поразил цели в Украине.

"То есть вместо "пропагандистского успеха" рашисты показали другое - у них настолько большая проблема с пилотами, что в войне против Украины приходится использовать даже опытных летчиков-испытателей", - пишет Defense Express.

Кроме того, в этой истории есть еще одно противоречие. Непонятно, почему если россиянам удалось запустить ракету "Кинжал" с Су-34М, они не смогли это повторить.

Что известно о ракете "Кинжал"

Это аэробалистическая ракета с заявленной возможностью нести ядерный заряд. Для ударов по Украине применяются фугасно-осколочные части. Часто ракету называют гиперзвуковой, но это не соответствует действительности. Запускается с самолета МИГ-31К, в российско-украинской войне применяется с марта 2022 года.

Ракета развивает скорость до 12 Махов, имеет массу боевой части до 500 кг и дальность поражения цели до 2000 км. Поэтому при взлете носителей воздушная тревога объявляется по всей Украине.

Подробнее читайте в материале "Баллистика, дроны, крылатые ракеты. Чем РФ атакует Украину и какая угроза от МиГов/ТУшек".