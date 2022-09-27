Запуск газопроводу Baltic Pipe збільшить надійність поставок газу до України, - Галущенко

Україна розраховує підвищити надійність газопостачання після запуску газопроводу Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Водночас про конкретні цифри говорити поки зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка у Facebook .

"Запуск Baltic Pipe - це можливість і для України підвищити надійність газопостачання", - написав він.

Галущенко нагадав, цього року збільшили гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі. Також зросли потужності імпорту газу зі Словаччини. Тому коли запрацює на повну потужність інтерконектор між Словаччиною та Польщею, Україна зможе збільшити імпорт і через Словаччину

"Про конкретні цифри говорити поки зарано. Зима буде важкою, і прогнозувати споживання газу європейськими державами не варто", - додав міністр.