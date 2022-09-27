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Запуск газопровода Baltic Pipe увеличит надежность поставок газа в Украину, - Галущенко

Новина українською →
Украина, Вторник 27 сентября 2022 15:06
Запуск газопровода Baltic Pipe увеличит надежность поставок газа в Украину, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина рассчитывает повысить надежность газоснабжения после запуска газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу. В то же время о конкретных цифрах говорить пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в Facebook .

"Запуск Baltic Pipe - это возможность и для Украины повысить надежность газоснабжения", - написал он.

Галущенко напомнил, что в этом году увеличили гарантированные мощности для импорта газа из Польши. Также выросли мощности импорта газа из Словакии. Поэтому, когда заработает на полную мощность интерконнектор между Словакией и Польшей, Украина сможет увеличить импорт и через Словакию.

"О конкретных цифрах говорить пока рано. Зима будет тяжелой, и прогнозировать потребление газа европейскими государствами не стоит", - добавил министр.

Напомним, в Гданьске 27 сентября состоялась церемония открытия газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу.

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