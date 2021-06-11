Запуск е-больничных: их введут во всех медицинских учреждениях страны

Подчеркивается, что это требование действует для всех медучреждений независимо от того, имеют ли они договор с ведомством.

"Введение медицинского заключения о временной нетрудоспособности повысит контролируемость процессов удостоверения нетрудоспособности и позволит существенно экономить бюджетные средства. Ведь уменьшает коррупционные риски при выдаче необоснованных больничных и упрощает получение страховых выплат", - объясняют в Нацслужбе здоровья.

Пациентам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. А работодатели будут видеть необходимую информацию о том, что их работники были нетрудоспособны в личном электронном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

"Для врача это уменьшит количество бумажной работы. Ведь медицинский и финансовый процесс теперь разделяется. Врач занимается только медицинской частью и не заполняет никакой административной информации о работе. Все необходимые данные добавляются автоматически", - подчеркнули в НСЗУ.

Таким образом процесс подтверждения временной нетрудоспособности автоматизируется и становится прозрачным и удобным для пациентов, работодателей, медиков и соцработников.

Первые электронные больничные учреждения выписали уже 4 июня. Как происходит переход, зависит от технической возможности конкретного медучреждения.